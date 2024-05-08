Bilecik'te Ağır Tonajlı Araçlar Tehlike Saçıyor

Bilecik'te, kamyon, tanker, çekici gibi ağır tonajlı araçların şehir içi geçişlerine kısıtlama getirilirken, alternatif yolları kullanan ağır tonajlı tırlar tehlike saçılıyor.

30 Kasım 2023 günü Vali Şefik Aygöl başkanlığında kurum ve kuruluşların yetkili temsilcileri ile İl Trafik Komisyonu toplantı gerçekleştirilmişti. Toplantıda Osmangazi Mahallesindeki kavşak ile I. Organize Kavşağı arasında kalan kısımda 3 bin 500 kilogramdan fazla yük taşımacılığında kullanılan kamyon, tanker, çekici (tır) gibi transit geçiş yapan büyük araçlara hafta içi tüm gün boyunca, şehir içini kullanma mecburiyeti olanlara ise; hafta içi sabah 07.30-10: 00 ile öğleden sonra 16: 00-19: 00 saatleri arasında kısıtlama getirtildi. Bu saatler haricinde 1. OSB'ye giriş yapacak tırlar, polis engelinden kurtulmak için Yenişehir Kavşağı'ndan Konuralp Caddesindeki kolejin rampa istikametini kullanıyorlar. Bu rampadan iniş yapan ağır tonajlı tırlar ihtimal bir faciaya da davetiye çıkarıyorlar.

Okul velileri, "Allah korusun bir freni patlaması durumunda bu ağır tonajlı tırlar okula girebilir. Burada yüzlerce öğrenci var. Okulun önü hemen bahçe, çocuklar bütün gün burada oyun oynuyor. Yetkililerden biran önce buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dediler. - BİLECİK