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Bilecik'te 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması' suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs Bilecik'te polis tarafından yakalandı.

Bilecik'te 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması' suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asliye Ceza Mahkemesi İstanbul Bilecik Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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