Bilecik'te 9 Gün Önce Kayıp Olan Musa Gümüş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'te 9 Gün Önce Kayıp Olan Musa Gümüş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 9 gün önce evden çıkan 29 yaşındaki Musa Gümüş'ten hala haber alınamadı. Ailesi endişeyle beklerken, arama çalışmaları devam ediyor. Musa Gümüş'ü görenlerin emniyete bildirmesi isteniyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 9 gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen 29 yaşındaki Musa Gümüş'ten haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Ciciler köyünde evinden çıkan 29 yaşındaki Musa Gümüş, eve geri dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. 9 gündür kayıp olan gencin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Endişe içinde bekleyen ailesi ve yakınları, Musa Gümüş'ü gören vatandaşların emniyet yetkililerine bildirmelerini istiyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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