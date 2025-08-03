Bilecik'te 9 Gün Önce Kayıp Olan Musa Gümüş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 9 gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen 29 yaşındaki Musa Gümüş'ten haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Ciciler köyünde evinden çıkan 29 yaşındaki Musa Gümüş, eve geri dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. 9 gündür kayıp olan gencin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Endişe içinde bekleyen ailesi ve yakınları, Musa Gümüş'ü gören vatandaşların emniyet yetkililerine bildirmelerini istiyor. - BİLECİK