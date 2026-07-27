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Pazaryeri'nde 720 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı

Pazaryeri'nde 720 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen 16. Geleneksel Birlik, Beraberlik ve Hayır Cemiyeti etkinliğinde jandarma ekipleri, 720 vatandaşı telefon dolandırıcılığı, orman yangınları ve hayvan hırsızlığı konularında bilgilendirdi. Katılımcılara şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 720 vatandaş dolandırıcılık konusunda uyarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde gerçekleştirilen 16. Geleneksel Birlik, Beraberlik ve Hayır Cemiyeti etkinliğinde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Etkinliğe çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaşın yanı sıra AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de katıldı. Etkinlik kapsamında 720 vatandaşa telefon dolandırıcılığı, orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirler ile hayvan hırsızlığının önlenmesine yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara, şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

Bilgilendirme faaliyeti, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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