Bilecik'te aranan kadın jandarmaya yakalandı

Bilecik'te 'Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Konut Dokunulmazlığın İhlali' suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası olduğu belirlenen kadın yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozüyük ilçesi Çaydere mevkiinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Çalışmalar esnasında ekiplerce kimlik sorgusu yapılan Cevriye M. isimli kadın şahsın 'Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Konut Dokunulmazlığın İhlali' suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan kadın, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Bilecik M. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı