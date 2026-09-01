Haberler

Bilecik'te aranan kadın jandarmaya yakalandı

Bilecik'te aranan kadın jandarmaya yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma devriyesi sırasında kimlik kontrolü yapılan kadının, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 5 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Kadın gözaltına alınıp cezaevine gönderildi.

Bilecik'te 'Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Konut Dokunulmazlığın İhlali' suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası olduğu belirlenen kadın yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozüyük ilçesi Çaydere mevkiinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Çalışmalar esnasında ekiplerce kimlik sorgusu yapılan Cevriye M. isimli kadın şahsın 'Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Konut Dokunulmazlığın İhlali' suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan kadın, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Bilecik M. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu

Şangay'da dünyaya seslenen Erdoğan, İsrail'e özel parantez açtı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım, taraftarı delirten futbolcuyu odaya kapatmış

Taraftarı delirten futbolcuyu odaya kapatmış
Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti

İşte şöhretin ve paranın bozmadığı bir insan daha
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zirvede, ama kötü anlamda

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zirvede, ama kötü anlamda
Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedi bulundu

Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedini...
Giresun'da 3 günde 700'ü aşkın kişi hastanelik oldu! Belediyeden dikkat çeken açıklama

İlçe diken üstünde! Hastaneler dolup taştı, beklenen açıklama geldi
Okullar açılmadan yüzde 30 zam! Veliler kara kara düşünüyor

Ders zili çalmadan velilerin hesabı şaştı! Bu haber keyif kaçıracak
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

Trafikte bir devir kapandı! Bugün sessiz sedasız devreye girdi