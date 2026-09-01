Bilecik'te aranan kadın jandarmaya yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma devriyesi sırasında kimlik kontrolü yapılan kadının, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 5 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Kadın gözaltına alınıp cezaevine gönderildi.
Bilecik'te 'Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Konut Dokunulmazlığın İhlali' suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası olduğu belirlenen kadın yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozüyük ilçesi Çaydere mevkiinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Çalışmalar esnasında ekiplerce kimlik sorgusu yapılan Cevriye M. isimli kadın şahsın 'Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Konut Dokunulmazlığın İhlali' suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan kadın, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Bilecik M. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.