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Bilecik'te 39 bin 430 adet dolu makaron ele geçirildi

Bilecik'te 39 bin 430 adet dolu makaron ele geçirildi
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Bilecik'te jandarma ekiplerince 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskında 39 bin 430 adet dolu makaron, 3 bin 800 adet boş makaron ve 90 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te jandarma ekiplerince 5 ayır adrese yaptığı eş zamanla baskında 39 bin 430 adet dolu makaron ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölpazarı ilçesinde takibe aldıkları bir işyerini sigara kaçakçılığına yönelik takibe aldı. Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ile birilikte ortak bir operasyon yapan ekipler, T.Ş. isimli şahsa ait 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptın. Yapılan operasyonda 39 bin 430 adet dolu, 3 bin 800 adet boş makaron ve 90 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirdi. Şahıs gözaltına alınırken, şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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