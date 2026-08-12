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Bilecik'te 48 Vatandaşa Dolandırıcılık Uyarısı

Bilecik'te 48 Vatandaşa Dolandırıcılık Uyarısı
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Bilecik'te polis ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanı ve çevresinde 48 vatandaşı dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi. İletişim yoluyla dolandırıcılık ve çeşitleri, HAYAT 112, KADES uygulamaları ve genel güvenlik kuralları hakkında bilgi verilirken, broşürler dağıtıldı.

Bilecik'te polis ekipleri tarafından 48 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Hürriyet Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar alanı ve çevresinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında 48 vatandaş bilgilendirildi. Vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri, HAYAT 112 ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulamaları ile genel güvenlik kuralları hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirme faaliyetinin ardından vatandaşlara konuya ilişkin broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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