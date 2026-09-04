Haberler

Bilecik'te Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Bilecik'te Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.T.'yi yakaladı. Şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bilecik'te jandarma tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.T. isimli şahsı yakaladılar. Şahıs ekiplerince Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu

Süleymancıların 5 şirketine el konuldu! Ünlü iş insanına gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolmuşta bir çocuk kalabalık grup tarafından darbedildi

El kadar çocuğa bu yapılır mı?
Lamine Yamal sevgilisiyle Paris'te! Daha fazla saklanmadılar

Daha fazla saklanmadılar!

Fistan giyip 300 erkeğin karşısına çıktı! Kadın çiftçi gözlerinin içine baka baka böyle haykırdı

Kadın çiftçi 300 erkeğin gözünün içine baka baka böyle haykırdı
Mersin limanında kimyasal sızıntısı iddiası

Mersin Limanı'nda gaz sızıntısı! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
Onuachu Trabzon'a döndü! Havalimanında gördüklerine inanamadı

Şehre döndü! Havalimanında gördüklerine inanamadı
Ukrayna'da telefon fiyatına satılan evler kapış kapış gitti

96 bin TL'ye satılan evler kapış kapış gitti! Köyde boş yer kalmadı
Trump'tan 47 yıl sonra bir ilk! Beyaz Saray'da Hasidik Yahudi dini liderlerini ağırladı

Beyaz Saray'da tarihi kare! 47 yıl sonra bir ilk yaşandı