Bilecik'te Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Bilecik'te jandarma tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.T. isimli şahsı yakaladılar. Şahıs ekiplerince Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı