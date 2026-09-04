Bilecik'te Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.T.'yi yakaladı. Şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Bilecik'te jandarma tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak, cezaevine gönderildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.T. isimli şahsı yakaladılar. Şahıs ekiplerince Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı