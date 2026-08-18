Bilecik’te 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Bilecik'te dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı İnegöl-Bozüyük karayolunun Bozüyük istikameti Mezit 11 mevkiinde meydana geldi. Kazaya 34 FYR 037, 38 DJ 466, 34 J 8726 ve 16 JFL 70 plakalı dört araç karıştı. Kazada 38 DJ 466 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sevim İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı