Bilecik'te 23 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te 23 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hakkında 23 suç kaydı bulunan Mehmet N., jandarma ekiplerince yakalandı. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahıs, hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Bilecik'in Osmaneli İlçesine bağlı Ciciler Köyünde 23 suç kaydından aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hakkında 23 ayrı suç kaydı bulunan Mehmet N., jandarma ekiplerince düzenlenen uygulamada yakalandı. Ciciler Köyü'nde İstihbarat Şube ile Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada kimlik sorgusu yapılan şahsın, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Mehmet N.'nin, üzerinde yapılan aramada ise 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şahıs hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Yapılan detaylı kontrollerde şüphelinin hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, iftira ve hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi çeşitli suçlardan toplam 23 kaydının bulunduğu belirlendi. Osmaneli Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen Mehmet N., ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na gönderildi. - BİLECİK

