Bilecik'te 2026'nın ilk 6 aylık güvenlik bilançosu masaya yatırıldı

Bilecik'te 2026 yılının ilk 6 ayında yürütülen asayiş, güvenlik ve trafik faaliyetleri düzenlenen değerlendirme toplantısında masaya yatırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında Genel Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya il emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ile ilçe emniyet müdürleri ve amirleri katıldı. Toplantıda, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi sürecinde Bilecik genelinde alınan güvenlik tedbirleri ile uygulama ve denetim faaliyetleri değerlendirildi. Ayrıca 2026 yılının ilk 6 ayında asayiş, güvenlik ve trafik başta olmak üzere yürütülen tüm çalışmalara ilişkin veriler kapsamlı şekilde masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmelerde mevcut uygulamaların etkinliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Suç ve suçlularla mücadelede tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde görevimizin başındayız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı