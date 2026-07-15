Bilecik'te 20 dönümlük alanda korkutan yangın

Bilecik'te 20 dönümlük alanda çıkan yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndrüldü.

Yangın, Bilecik merkeze bağlı Sütlük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çıkan örtü yangını, kısa sürede geniş bir alana yayılarak yaklaşık 20 dönümlük alanı etkisi altına aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan orman yangını ihbarının ardından durum Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bildirildi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek yaklaşık 20 dönümlük alana yayılan örtü yangınına, 2 jandarma asayiş timinde görevli 7 personelin yanı sıra 2 yangın söndürme helikopteri, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve 6 arazözle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınırken, alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçraması önlendi.

Orman İşletme Şefliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı