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Bilecik'te Hapis Cezalı Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Bilecik'te Hapis Cezalı Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Bilecik’te hakkında 2 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bilecik'te hakkında 2 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet' suçundan hakkında 2 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.M. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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