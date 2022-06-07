Bilecik'te 18 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler

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Bilecik'te 18 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te 18 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bilecik'te çeşitli suçlardan 18 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bilecik'te çeşitli suçlardan 18 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yakalama kararı bulunan şahıslar ile ilgili yapılan çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' ve 'Konutta Geceleyin Silahla Yağma' suçlarından arandığı tespit edilen ve hakkında A.A. isimli şahıs JASAT ekiplerince Vezirhan beldesinde yakalandı. Şahsın 18 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilirken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Bilecik 3. Sayfa Haberler

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