Bilecik'te 15 bin kaçak makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

Bilecik'te 15 bin kaçak makaron ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında çalışma yapıldı. Yapılan aramalarda 15 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

