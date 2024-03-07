Bilecik'te 10 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali cezası

Bilecik'te 10 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralına uymamak suçundan 15 bin 60 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünce drone ile tespit edilen 15 araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan denetlemelerde, 10 araç sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden 15 bin 60 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK