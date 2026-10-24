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Bilecik Pelitözü'nde göçük altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı

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Bilecik Pelitözü'nde göçük altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı
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Bilecik Pelitözü Mahallesi'ndeki hastane bahçesinde kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan 41 yaşındaki işçi, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik kanalizasyon hattı çalışmasında bir işçi toprak kayması sonucu göçük altında kalırken, zamanında müdahaleyle kurtarıldı.

Olay, Bilecik merkez Pelitözü Mahallesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; kanalizasyon hattı çalışmasında görevli işçi Mesut Y. (41) toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından toprak yığının altından çıkarılan Mesut Y., Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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