Bilecik Pazaryeri'nde okul müdürü evinde hareketsiz bulundu, kalp krizi belirlendi

Bilecik Pazaryeri'nde okul müdürü evinde hareketsiz bulundu, kalp krizi belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Pazaryeri'nde okul müdüründen haber alamayan yakınları durumu annesine bildirdi; anne, müdürü odasında hareketsiz buldu. Eve gelen ekipler cansız bedenle karşılaşırken ilk değerlendirmede ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.
Bilecik'te yakınlarının haber alamadığı okul müdürü evinde ölü olarak bulundu.
Olay, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi bağlı Küçükelmalı Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; köyde ikamet eden Ali Satefoğlu'ndan (56) haber alamayan öğretmen arkadaşları durumu hemen evde yaşadığı annesine bildirdi. Annesi oğlunun yattığı odaya girdiğinde hareketsiz bir şekilde olduğu gördü. Eve gelen acil sağlık ve jandarma ekipleri şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk değerlendirmede şahsın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirlendi. Ali Satefoğlu'un Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu Müdürü olduğu, daha önce Pazaryeri İlköğretim Okulunda okul müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.