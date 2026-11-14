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Bilecik Pazaryeri'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde 3 araç kontrol edildi

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Bilecik Pazaryeri'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde 3 araç kontrol edildi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İçişleri Bakanlığı özel trafik denetimi kapsamında motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine uygulama yapıldı. Jandarma trafik timinin denetiminde 3 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi; sürücülere kurallar anlatıldı, ceza uygulanmadı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik sıkı trafik denetimi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı 8. Jandarma Trafik Timi tarafından denetim yapıldı. İçişleri Bakanlığı özel trafik denetimi kapsamında gerçekleştirilen uygulamada 3 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi.

Denetimlerde sürücülere genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılırken, herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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