Bilecik Jandarmasından Güvenlik Farkındalığı Artırma Çalışmaları

Bilecik Jandarmasından Güvenlik Farkındalığı Artırma Çalışmaları
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, dolandırıcılık ve orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirler hakkında köylerde bilgilendirme faaliyetleri yürütürken, şehir merkezinde ise trafik güvenliği konularında vatandaşları uyardı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde vatandaşlara güvenlik farkındalığı artırma çalışmaları kapsamında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde yaşayan vatandaşlara yönelik dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler ile orman yangınlarına karşı güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme faaliyeti icra etti. Vatandaşlarla yüz yüze yapılan görüşmelerde, olası risklere karşı dikkatli olmaları ve güvenlik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bunun yanı sıra, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından da şehir merkezinde vatandaşlara yönelik trafik güvenliği bilgilendirmesi gerçekleştirildi. Etkinlikte, emniyet kemeri kullanımının önemi ve hız kurallarına riayet edilmesinin trafik güvenliği açısından hayati bir rol oynadığı vurgulandı. Trafik Timleri, sürücülere ve vatandaşlara güvenli ulaşım için kurallara uyma çağrısında bulundu.

Jandarma ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla bilgilendirme çalışmalarına önümüzdeki günlerde de devam edeceklerini açıkladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
