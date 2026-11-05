Bilecik'in Yenipazar ilçesinde 83 öğrenciye temel trafik kuralları anlatıldı

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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde 83 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Yenipazar Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 75. Yıl İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere temel trafik kuralları, trafikte doğru davranış şekilleri, saygı ve sorumluluk bilinci anlatıldı. Ayrıca öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimle öğrencilerin trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı