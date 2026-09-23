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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, 8 aylık asayiş toplantısına başkanlık etti

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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, 8 aylık asayiş toplantısına başkanlık etti
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığındaki toplantıda, 2026'nın ilk 8 aylık güvenlik ve asayiş çalışmaları değerlendirildi. İlçe emniyet müdür ve amirlerinin telekonferansla katıldığı toplantıda, önümüzdeki dönem çalışmaları ve planlanan tedbirler görüşüldü.

Bilecik emniyetinde 8 aylık asayiş değerlendirmesi yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında, il genelindeki güvenlik ve asayiş çalışmalarının değerlendirildiği haftalık genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ve telekonferans yöntemiyle ilçe emniyet müdür ve amirlerinin katıldığı toplantıda, 2026 yılının ilk 8 aylık dönemine ilişkin çalışmalar ele alındı. Toplantıda, Bilecik genelindeki güvenlik ve asayiş faaliyetleri değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar ve alınması planlanan tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan, il emniyet müdürlüğü bünyesindeki birimlerin çalışmaları değerlendirilerek, il genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülecek faaliyetler görüşüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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