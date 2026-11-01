Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, Malhun Hatun İlkokulu'nda güvenlik incelemesi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, Malhun Hatun İlkokulu'nda güvenlik incelemesi yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Malhun Hatun İlkokulu'nu ziyaret ederek okul güvenliği ve öğrencilerin huzuruna ilişkin incelemelerde bulundu. Ziyarette, 180'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında okula kazandırılan 'Ailemizin Polisi Okulda' kütüphanesi de gezildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Malhun Hatun İlkokulu'nda okul güvenliği ve öğrencilerin huzuruna ilişkin incelemelerde bulundu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Malhun Hatun İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Çocuk ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelinin de katıldığı ziyarette Çağlar, okul yönetimi ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede okul güvenliği ve öğrencilerin huzuruna yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Ziyarette ayrıca Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında okula kazandırılan 'Ailemizin Polisi Okulda' kütüphanesi de ziyaret edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diriliş Postası yazarı Yiğit Uzun gözaltına alındı

Diriliş Postası yazarı gözaltına alındı! İşte hakkındaki suçlama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsyan ateşi İsviçre'ye de sıçradı! Sokaklar yangın yerine döndü

İsyan ateşi bir ülkeye daha sıçradı! Sokaklar yangın yerine döndü
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Serkan Öz gözaltına alındı

Parti genel başkanı Ankara'da gözaltına alındı
Aksaray Güzelyurt'taki 3 katlı yer altı şehri, bölgede tuvaleti olan tek yer altı şehri! Hiç restorasyon görmedi

Bölgedeki hiçbir yer altı şehrinde yok! Burada tuvalet bile var
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı

Kozmetik markasının "saf yağ" diye sattığı ürünlerden "rezalet" çıktı
ABD Başkan Yardımcısı'nın Cadılar Bayramı kostümü şaşırttı

ABD'nin iki numarası bu hale geldi
Hatay'da ev almak için biriktirilen altınları iş arkadaşları çaldı! Sevgili çift anahtarı kopyalamış

Ev için biriktirdiği altınlar gitti! Hırsız iş arkadaşları çıktı
Deniz Seki, 3 ay sonra sahnelere döndü

3 ay sonra sahnelere döndü: Rabbim bana dur dedi durdum