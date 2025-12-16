Haberler

Bilecik'te emniyet ve jandarmanın araç filosu güçlendi: 67 araç hizmette alındı

Bilecik'te emniyet ve jandarma teşkilatına hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 67 yeni araç ve Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 2 ambulans törenle hizmete sunuldu.

Bilecik'te emniyet ve jandarma teşkilatının araç filosuna bir kısmının hayırseverlerin desteğiyle karşılandığı 67 yeni araç eklendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen araçların teslimi için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İçişleri Bakanlığı ve hayırsever vatandaş katkılarıyla temin edilen 67 hizmet aracı düzenlenen törenle resmi olarak göreve başladı.

Törende konuşan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Bugün burada devletimizin gücünü, milletimizin huzurunu ve güvenliğini temsil eden teşkilatlarımızın imkan ve kabiliyetlerini daha da ileriye taşıyan önemli bir adımı hep birlikte hayata geçirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 67 yeni araç, ilimizde emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın hizmetine sunulmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle temin edilen 2 yeni ambulans ise, acil sağlık hizmetlerimizin kullanımına kazandırılmaktadır. Hizmete sunulan bu araçlar, bugünden itibaren Bilecik'in her karışında, vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve sağlığı için görev yapacaktır. Bu araçlarla birlikte, teşkilatlarımızın sahadaki çalışma kapasitesi yükselirken, kamu hizmetlerinin vatandaşımıza ulaşma hızı artacaktır. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, her alanda büyüyen ve güçlenen ülkemizin, güvenlik ve kamu hizmetleri altyapısında attığı bu adımlar, milletimizin huzuruna ve geleceğine yapılan güçlü yatırımlardır. Hizmete sunulan 67 aracın ve 2 ambulansın Bilecik'imize, hemşehrilerimize, emniyet, jandarma ve sağlık teşkilatlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

