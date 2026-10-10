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Bilecik Bozüyük'te tutuklu şahsın telefon incelemesinde 3 suç ortağı yakalandı

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Bilecik Bozüyük'te tutuklu şahsın telefon incelemesinde 3 suç ortağı yakalandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan şahsın telefonunda yapılan incelemede 3 suç ortağı yakalandı. Şahısların ikametinde yapılan aramada 1 hassas terazi ile 1 esrar öğütme aparatı ele geçirildi, 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Bilecik'te uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanan şahsın telefonunda yapılan incelemede diğer suç ortakları yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğimizce yürütülen çalışmalar kapsamında 6 Nisan 2026 tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanan şahsın telefonunda inceleme yapıldı. Gerçekleştirilen imaj/export incelemesinde uyuşturucu madde ticaretine ilişkin suç unsuru görüşmelerden tespitler doğrultusunda 3 şahsın yakalandı ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı (grinder) ele geçirildi. 3 şahıs hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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