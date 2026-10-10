Bilecik Bozüyük'te tutuklu şahsın telefon incelemesinde 3 suç ortağı yakalandı

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Bilecik'te uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanan şahsın telefonunda yapılan incelemede diğer suç ortakları yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğimizce yürütülen çalışmalar kapsamında 6 Nisan 2026 tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanan şahsın telefonunda inceleme yapıldı. Gerçekleştirilen imaj/export incelemesinde uyuşturucu madde ticaretine ilişkin suç unsuru görüşmelerden tespitler doğrultusunda 3 şahsın yakalandı ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı (grinder) ele geçirildi. 3 şahıs hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı