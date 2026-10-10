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Bilecik Bozüyük'te seyir halindeki otomobil alev aldı; yangında yaralanan olmadı

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Bilecik Bozüyük'te seyir halindeki otomobil alev aldı; yangında yaralanan olmadı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Aksutekke mevkiinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından duman yükselmesinin ardından araç alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; yaralanan olmadı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.

Yangın, Bozüyük ilçesine bağlı Aksutekke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Emin A. yönetimindeki 16 ABF 172 plakalı otomobilin motor kısmından duman yükselmeye başladı. Ardından otomobil bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının ardından araçta soğutma çalışması yapıldı.

Yangında yaralanan olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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