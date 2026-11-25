Bilecik Bozüyük'te 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, emniyet ekiplerince yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'yi yakaladı.
Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı