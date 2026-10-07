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Bilecik Bozüyük'te 100 ATV'lik konvoy engebeli arazide Erikli'ye ilerledi

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Bilecik Bozüyük'te 100 ATV'lik konvoy engebeli arazide Erikli'ye ilerledi
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Bozüyük'te 100 ATV ve yaklaşık 150 kişi, Muratdere köyünden Erikli köyüne engebeli arazide ilerledi. Jandarma trafik timi ile motosikletli asayiş ekipleri etkinlik boyunca güvenliği sağladı; jandarma olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 100 ATV aracı buluştu.

Yaklaşık 150 kişi ve 100 ATV aracının katıldığı etkinlik kapsamında grup, Muratdere köyünden Erikli köyüne doğru engebeli arazide ilerledi. Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 2'nci Jandarma Trafik Timi ile Motosikletli Asayiş ekipleri, etkinlik boyunca grubun güvenliğini sağladı.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri faaliyette herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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