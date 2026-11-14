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Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi, Pazaryeri'nde muhtarlara eğitim verdi

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Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi, Pazaryeri'nde muhtarlara eğitim verdi
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Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi, Pazaryeri'de mahalle ve köy muhtarlarına eğitim toplantısı düzenledi. Toplantıda 112'nin doğru kullanımı, asılsız çağrıların zararı, Hayat 112 ve KADES anlatıldı; muhtarlardan çevrelerini bilgilendirmeleri istendi.

Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi, Pazaryeri ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenledi.

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi personeli tarafından muhtarlara kapsamlı sunum yapıldı. Eğitimde, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin etkin kullanımı, acil durumlarda tek numara bilincinin önemi ve gereksiz ya da asılsız çağrıların acil müdahale süreçlerine verebileceği zararlar anlatıldı. Ayrıca Hayat 112 platformu ve kadınların güvenliği açısından büyük önem taşıyan KADES uygulaması tanıtılarak kullanımına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Muhtarlara önemli görev

Toplantıda mahalle ve köy muhtarlarından, görev yaptıkları bölgelerde vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı konusunda bilgilendirmeleri istendi. Özellikle mahalle toplantıları, düğünler ve diğer toplu etkinliklerde acil çağrı bilincinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi. Program kapsamında, yeni nesil iletişim bilgilerini içeren bilgilendirici broşürler de muhtarlara dağıtıldı. Broşürlerin vatandaşların kolaylıkla görebileceği alanlara asılması önerildi. Gerçekleştirilen eğitim toplantısıyla, acil durumlarda doğru ve hızlı iletişimin sağlanması, gereksiz çağrıların önüne geçilmesi ve toplum genelinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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