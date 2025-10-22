Haberler

Biga'daki Kolej Kazası: Aile İhmali Gerekçesiyle Dava Açtı

Biga'daki Kolej Kazası: Aile İhmali Gerekçesiyle Dava Açtı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 7 yaşındaki Kuzey Yiğit Kılıç, özel bir kolejde çit demirlerine tırmanırken feci bir kaza geçirdi. Ailesi, okulun ihmali nedeniyle dava açtıklarını açıkladı. Aile, çocuğun geçirdiği 6 ameliyat sonrası yaşadığı zorlukları vurguladı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3 Kasım 2023 tarihinde özel bir kolejde meydana gelen feci kazada, 7 yaşındaki Kuzey Yiğit Kılıç okul bahçesinde oynarken dik duran çit demirlerine tırmandı. Ayağının kayması sonucu demir çocuğun çenesine saplandı ve dudağından çenesine kadar olan doku koptu. Ailesi, olayın okulun ihmali nedeniyle yaşandığını öne sürerek dava açtı.

6 ameliyat geçirdi, yüzünde 25 santimetrelik dikiş izi var

Olay, Biga ilçesinde 3 Kasım 2023 tarihinde Bahçeşehir Koleji'nde meydana geldi. Olay günü saat 16.30'da okul yönetimi tarafından aranan anne Melek Şen ve baba Sinan Kılıç'a, çocuklarının küçük bir kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Hastaneye gittiklerinde oğullarının yüzünün kısmen koptuğunu gören aile büyük bir şok yaşadı. Şu anda 9 yaşında olan Kuzey Yiğit, iki yıl içinde toplam 6 ameliyat geçirdi. Vücudunda 50, yüzünde ise 25 santimetrelik dikiş izi bulunan çocuk; konuşma, yemek yeme ve ağzını kapatma gibi temel işlevlerde zorluk yaşıyor.

"Sadece isim hakkı verdik, sorumlu değiliz"

Bahçeşehir Okulları yönetimi, Biga'daki koleje yalnızca franchising yoluyla isim hakkı verdiklerini, denetim ve güvenlik önlemleriyle ilgilenmediklerini belirterek sorumluluk kabul etmedi. Savcılık tarafından hazırlatılan ilk bilirkişi raporunda ise okul çitlerinin mevzuata uygun olduğu ve okul yönetiminin sorumlu olmadığı belirtilmişti. Ancak aile avukatları, olay günü çekilen fotoğrafların değil, sonradan düzenlenmiş çitlerin fotoğraflarının dosyaya sunulduğunu tespit etti. İtiraz üzerine hazırlanan ikinci bilirkişi raporunda ise olay günü okul çitlerinde güvenlik önlemi alınmadığı açıkça belirtildi.

İlk duruşma Biga Adliyesi'nde görüldü

Biga Adliyesi 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün saat 10.00'da görülen ilk duruşmaya Kuzey Yiğit Kılıç'ın ailesi ve avukatları katıldı. Anne Melek Şen ve baba Sinan Kılıç, kolluk kuvvetlerine verdikleri ifadeleri mahkemede tekrarlayarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yeni bir bilirkişi raporu talep etti. Mahkeme, ailenin dosyaya katılma talebini kabul etti ve bilirkişilere rapor hazırlamaları için 45 gün süre verdi. Duruşmaya katılmayan sanıkların zorla getirilmesine karar verilirken, bir sonraki duruşma 25 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

"Oğlum konuşamıyor, yemek yiyemiyor adalet istiyorum"

Duruşma sonrası açıklama yapan baba Sinan Kılıç, "Oğlum 7'nci ameliyatına giriyor. Sağlıklı bir yüzü yok, konuşamıyor, yemek yiyemiyor, ağzı kapanmıyor. Alt dudağı bulunmamakta. Suçluların cezalarını çekmesini istiyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
