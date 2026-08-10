Haberler

Bilecik'te Buğday Tarlasında Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Bilecik'te Buğday Tarlasında Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde biçimi yapılmış bir buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve çevredeki tarım arazileri ile ormanlık alanlara sıçraması önlendi. Soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'te biçimi yapılmış buğday tarlasında yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bilecik İli Gölpazarı İlçesi Tongurlar Köyü ile Urgancılar Mahallesi arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; biçimi yapılmış buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangını çıktı. Kısa sürede fark edilen yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı vakit kaybetmeden müdahale etti. Alevlerin çevredeki tarım arazilerine ve ormanlık alanlara sıçrama ihtimaline karşı büyük bir özveriyle mücadele eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülürken, yangının çıkış nedeni ve meydana gelen zararın belirlenmesi amacıyla hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı bakın kim çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı bakın kim çıktı
UltraAslan lideri Muzaffer Şirin'in evinde yapılan 8,5 saatlik aramada servet çıktı

8,5 saatlik arama yapıldı! Evinden çıkanlar inanılır gibi değil

Galatasaray'da İsmail Jakobs krizi! Okan Buruk özel görüşme yaptı

Galatasaray'da kriz! Okan Buruk özel görüşme yaptı
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Kayseri'de takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Takla atan araç 2 kişiye mezar oldu
Boynu kırılmaya çalışılan engelliden 18 gün sonra acı haber

Boynu kırılmaya çalışılan engelliden 18 gün sonra acı haber
Süper Lig ekibi kaybolan futbolcusu için Müge Anlı'ya seslendi

Süper Lig ekibi kaybolan futbolcusu için Müge Anlı'ya seslendi