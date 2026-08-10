Bilecik'te Buğday Tarlasında Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Bilecik'te biçimi yapılmış buğday tarlasında yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bilecik İli Gölpazarı İlçesi Tongurlar Köyü ile Urgancılar Mahallesi arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; biçimi yapılmış buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangını çıktı. Kısa sürede fark edilen yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı vakit kaybetmeden müdahale etti. Alevlerin çevredeki tarım arazilerine ve ormanlık alanlara sıçrama ihtimaline karşı büyük bir özveriyle mücadele eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülürken, yangının çıkış nedeni ve meydana gelen zararın belirlenmesi amacıyla hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı