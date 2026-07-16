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Biçerdöverden sıçrayan kıvılcım tarım arazisini kül etti

Biçerdöverden sıçrayan kıvılcım tarım arazisini kül etti
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hububat hasadı yapan biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar tarım arazisinde yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı, yaralanan olmadı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hububat hasadı yapan bir biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar tarım arazisinde yangına yol açarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Konya'nın Çeltik ilçesi ile Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi arasındaki karayolu kenarında bulunan bir tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçesi sınırları içinde bulunan tarlada hububat biçimi gerçekleştiren biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar kuru ekinleri tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, tarım arazileri zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları tamamlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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