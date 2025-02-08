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Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti

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İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında geçtiğimiz haftalarda bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu, yaşam savaşını kaybetti.

İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlundan acı haber geldi. Küçük çocuk yaşamını yitirdi.

KAVGA BİT PAZARINDA ÇIKTI

Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti. Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı.

Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti

BIÇAKLA SALDIRDI

Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B.(15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yeğe yığılan genç ağır yaralandı. Diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İTALYAN ŞEFİN OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'daki ünlü bir İtalyan restorantın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSaffet Akkaya:

ülke Kolombiyayı geçti. seçilen hiç bir eşekten ses çıkmıyor

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Haber YorumlarıASar Gnc:

yazik günah ya. delinin biri gelsin, oglunu katletsin. idam gelsin artik, nefes almasin bu caniler. nasil yasiycak o ana baba simdi o aciyla. düsünemiyorum bile. Allah sabir versin

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Haber YorumlarıVEFA:

Çok YAZIK oldu be! Ülkenin hali berbat ötesi, güvenlik, huzurlu bir yaşam kalmadı hiç!

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