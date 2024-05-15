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Balıkesir'de vahşice katledilen 20 yaşındaki kuryeden geriye yürek yakan görüntüler kaldı

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Balıkesir'de motokuryelik yaparken sokak ortasında öldürülen, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman'ın, olaydan 1 hafta önce kız arkadaşıyla gitar çalıp şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı.

Balıkesir'de, önünü kesen 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen, bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman'ın, olaydan 1 hafta önce ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri ortaya çıktı. Akman, ailesiyle gittiği tatildeki görüntüsünde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, birlikte şarkı söylemeleri yer alıyor.

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan ve sipariş götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden motokurye gencin, ailesi ve kız arkadaşıyla son görüntüleri ortaya çıktıAta Emre Akman

KIZ ARKADAŞIYLA GİTAR ÇALIP ŞARKI SÖYLEMİŞ

Hayatını kaybeden Akman'ın olaydan 1 hafta önce ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri ortaya çıktı. Akman, ailesiyle gittiği tatildeki görüntüsünde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, onunla şarkı söylemesi yer alıyor.

Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden motokurye gencin, ailesi ve kız arkadaşıyla son görüntüleri ortaya çıktıAta Emre Akman

NE OLMUŞTU?

Henüz 5 gün önce işe giren ve siparişi teslim etmek için motosikletle yola çıkan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'a, E.Ö. (17) adlı kişi, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırılmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 25 bıçak darbesi alan Akman, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Goethegitme:

Yakın katili

11
2
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Murat Celik:

Allah rahmet eylesin

10
0
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