Bıçaklı kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki genç taburcu edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'de bıçaklı kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki Ahmed Selim A., kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde 16 Eylül akşamı meydana gelen olayda, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki Ahmed Selim A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan E.G., E.D. ve Y.C.A. ismli şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmış, adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ortopedi servisi bünyesinde takibi yapılan genç hasta, tedavisinin tamamlanması üzerine dün taburcu edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı