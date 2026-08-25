40 yıllık zeytin devinden kötü haber

Manisa'nın Akhisar ilçesinde faaliyet gösteren ve 1986 yılından bu yana hem iç piyasaya hem de Avrupa'ya zeytin ürünleri sunan köklü firma Baktat Zeytin için yargıdan kritik bir karar çıktı. Yaşadığı finansal darboğazı aşmak amacıyla konkordato ilan eden şirkete, Bursa 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflastan önceki son çıkış olarak değerlendirilen bir yıllık kesin mühlet verildi.

YENİ KOMİSER HEYETİ ATANDI

Şirketin sahibi Ali Baklan'ın yönetimindeki Baktat Zeytin'in mali yapısının toparlanması ve sürecin şeffaf bir şekilde denetlenmesi amacıyla mahkeme tarafından yeni bir konkordato komiser heyeti oluşturuldu. Hukukçu Hakan Yıldız ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Engin Dinçeli ve Birol Aslan heyet olarak atandı.

TEDBİRLER UZATILDI

NTV'nin aktardığı bilgilere göre, geçici mühlet süresince şirketin finansal durumunun düzeltilmesi amacıyla devreye sokulan tüm ihtiyati tedbir kararlarının aynen devam etmesine hükmedilirken, atanan üç komiserin ücretlerinin de doğrudan şirketin mal varlığından karşılanması kararlaştırıldı.

Kaynak: Haberler.com