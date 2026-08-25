40 yıllık zeytin devinden kötü haber
1986’dan bu yana faaliyet gösteren ve ürünlerini hem Türkiye’de hem de Avrupa pazarında tüketiciyle buluşturan Baktat Zeytin, yaşadığı finansal darboğazın ardından konkordato sürecine girdi. Bursa 3’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete mali yapısını toparlaması için bir yıllık kesin mühlet verirken üç kişilik yeni konkordato komiser heyeti atadı.
- Manisa Akhisar merkezli Baktat Zeytin firmasına Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından bir yıllık kesin konkordato mühleti verildi.
- Mahkeme, Baktat Zeytin'in mali yapısını denetlemek üzere Hakan Yıldız, Engin Dinçeli ve Birol Aslan'dan oluşan yeni bir konkordato komiser heyeti atadı.
- Geçici mühlet dönemindeki ihtiyati tedbir kararlarının aynen devam etmesine ve üç komiserin ücretlerinin şirketin mal varlığından karşılanmasına hükmedildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde faaliyet gösteren ve 1986 yılından bu yana hem iç piyasaya hem de Avrupa'ya zeytin ürünleri sunan köklü firma Baktat Zeytin için yargıdan kritik bir karar çıktı. Yaşadığı finansal darboğazı aşmak amacıyla konkordato ilan eden şirkete, Bursa 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflastan önceki son çıkış olarak değerlendirilen bir yıllık kesin mühlet verildi.
YENİ KOMİSER HEYETİ ATANDI
Şirketin sahibi Ali Baklan'ın yönetimindeki Baktat Zeytin'in mali yapısının toparlanması ve sürecin şeffaf bir şekilde denetlenmesi amacıyla mahkeme tarafından yeni bir konkordato komiser heyeti oluşturuldu. Hukukçu Hakan Yıldız ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Engin Dinçeli ve Birol Aslan heyet olarak atandı.
TEDBİRLER UZATILDI
NTV'nin aktardığı bilgilere göre, geçici mühlet süresince şirketin finansal durumunun düzeltilmesi amacıyla devreye sokulan tüm ihtiyati tedbir kararlarının aynen devam etmesine hükmedilirken, atanan üç komiserin ücretlerinin de doğrudan şirketin mal varlığından karşılanması kararlaştırıldı.