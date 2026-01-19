Haberler

Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
Güncelleme:
İstanbul Güngören'de iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası acılı aileye tehdit mesajları gönderen ve sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunan 3 kişi tutuklandı.

  • Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan ve provokatif paylaşımda bulunan 3 kişi tutuklandı.
  • Atlas Çağlayan, 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürüldü.
  • Cinayet şüphelisi E.Ç. tutuklandı.

ATLAS'IN AİLESİNE TEHDİT MESAJLARI ATTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atan ve sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan şüphelilerle ilgili soruşturması devam ediyor. Dün yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken provokatif paylaşım yaptıkları tespit edilen 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Böylece, soruşturmaya ilişkin gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Gözaltında bulunan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atan 3 şüpheliden 2'sinin şehir dışında gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul dışında başka bir ilde yakalanan 2 şüphelinin ise savcılık ifadeleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 3 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıDemir Acer:

Bu hirtlar bir yerlerden cesaret buluyor acaba kim ve kimlerden

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞevki Sünger:

ciddi soruyorum hırt ne demek

yanıt0
yanıt3
Haber YorumlarıGüven önemlş:

hirto

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

davaya bakan hakim emsal niteliğinde bir karar vermen gerekiyor yoksa bu işin sonu gelmez

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıasa vuslat:

Acilen kürt devleti kurulsun bütün herkes kütüğün ün olduğu devlete gönderilsin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

İsteyen Kuzey Irak'a gitsin. Sende dahil. Eğer bu görüşteysen.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

Ey Hakim bütün Ülkenin yüreğine su serpecek bir karar ver de kahraman ol...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

Zamanı gelince bu çocuğun intikamı alınacak

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

