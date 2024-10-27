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Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi İnşaatında Yangın Paniğe Neden Oldu

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi İnşaatında Yangın Paniğe Neden Oldu
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Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nin yeni inşaatının çatısında çıkan yangın, inşaat işçileri ve vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi yeni hastane binasının inşaatının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın saat 01.00 sıralarında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi yeni hastane binasının inşaatının çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören inşaat işçileri ve vatandaşlar paniğe kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu, yangın başka noktalara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına vinç yardımıyla müdahale etti. Yangında şans eseri herhangi bir ölü veya yaralı olmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Hastane 3-sayfa Sağlık İnşaat Olay

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