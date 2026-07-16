Kayıp Erkan Sak için yapay zeka destekli arama 8'inci gününde

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 8 gün önce Habur Çayı'nın sularında kaybolan 28 yaşındaki Erkan Sak'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, teknolojinin sunduğu tüm imkanlar kullanılarak aralıksız devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'nda kaybolan 28 yaşındaki Erkan Sak'ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları 8'inci gününde de aralıksız sürüyor. AFAD, gece görüşlü, termal kameralı ve yapay zeka destekli dronlarla alınan özel izin ile sınır ötesinde 21 kilometrelik hattı santim santim tararken, ekipler teknolojinin tüm imkanlarını seferber etti. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda, boğulma vakasının meydana geldiği noktadan başlayarak Habur Çayı'nın akış güzergahı hem karadan hem de havadan titizlikle taranıyor. Zorlu arazi yapısı ve güçlü akıntının ekiplerin çalışmalarını güçleştirdiği bölgelerde, son teknoloji gece görüşlü, termal kameralı ve yapay zeka destekli dronlar devreye alındı.

AFAD'a ait insansız hava aracı, Habur Çayı boyunca Irak sınırları içerisinde yaklaşık 21 kilometrelik güzergahta da havadan keşif ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Uçuşlar sırasında dere yatağındaki taşlar, ağaçlar, kayalık alanlar, hayvanlar ve şüphe uyandıran tüm cisimler yüksek yakınlaştırma özelliğiyle tek tek inceleniyor. Elde edilen görüntüler ise anlık olarak arama merkezine aktarılıyor ve ekipler tarafından yapay zeka destekli analiz sistemleriyle detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Vadinin sarp yapısı, derin su geçişleri ve ulaşımı zorlaştıran doğal engellere rağmen AFAD, jandarma, polis ve diğer arama kurtarma ekipleri gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle termal görüntüleme, gece görüş sistemleri ve gelişmiş görüntü analiz teknolojileri sayesinde arama faaliyetlerinin daha etkin ve kapsamlı yürütülmesi amaçlanıyor.

8'inci gününe giren arama çalışmalarında ekipler, Erkan Sak'a ulaşabilmek için tüm imkanlarını seferber ederken, Habur Çayı boyunca umut nöbeti de aralıksız devam ediyor. Yetkililer, sonuç alınana kadar arama çalışmalarının aynı kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı