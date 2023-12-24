Beyşehir Gölü sazlıklarında yangın çıktı, balıkçıları korkuttu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü sazlıklarında çıkan yangın, balıkçı limanında teknesi bulunan balıkçıları korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'de Soğla bölgesindeki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da şiddetini artırmasıyla alevler, geniş bir alanda etkisini gösterdi. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ancak itfaiye ekipleri, yangının balçık ve bataklık alanda yer yer göl suları yüzeyindeki sazlık alanda olması nedeniyle alevlere müdahale edemedi. Bunun üzerine itfaiye ve polis ekipleri yangının ilerleyişini kontrol etmek ve takip etmek üzere kıyıda tedbir aldı. Yangının İçerişehir Mahallesi'ndeki balıkçı barınağı çevresindeki sazlıklara sıçrama ihtimaline karşı ise teknesi olan balıkçılara haber verildi. Kıyıya gelen balıkçılar teknelerini bölgeden uzaklaştırdı. Yangının rüzgarın şiddetini azaltmasıyla etkisini yitirmesi üzerine kıyıda tedbir alan itfaiye ekipleri bölgeden ayrıldı. - KONYA