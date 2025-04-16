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Beyşehir'de Trafik Kazası: Otomobil Dere Yatağına Uçtu, 2 Yaralı

Beyşehir'de Trafik Kazası: Otomobil Dere Yatağına Uçtu, 2 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında bir otomobil dere yatağına uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı 04.00 sıralarında Beyşehir Konya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan 42 AKK 108 plakalı otomobil Beyşehir kent merkezine 5 kilometre mesafe kala kontrolden çıktı. Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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