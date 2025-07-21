Beyşehir'de sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı

Beyşehir'de sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarındaki sazlık alanda çocukların torpil patlatması sonucunda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan , Vuslat Parkında çocukların göle yakın bölgede torpil patlatması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

PANİK YARATTI

Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Göl kenarının hemen yanı başında başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. Öte yandan Yetkililer, göl çevresinde ateşli, patlayıcı maddelerin kullanımının kesinlikle yasak olduğunu hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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