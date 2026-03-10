Haberler

Beyşehir'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Beyşehir'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. yönetimindeki 35 CVP 715 plakalı otomobil, Mevlüt Karaoğlu Caddesi'nden Prof. Dr. Yılmaz Muslu Caddesi'ne girdiği sırada O.E.İ. idaresindeki 42 BFY 343 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
