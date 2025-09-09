Haberler

Beyşehir'de Otomobil Mısır Tarlasına Devrildi: 2 Yaralı

Beyşehir'de Otomobil Mısır Tarlasına Devrildi: 2 Yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak mısır ekili araziye devrildi. Kaza sonrasında sürücü ve yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mısır ekili araziye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Konya kara yolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil Sarıköy Mahallesi girişindeki kavşakta kontrolden çıkarak önce su kanalını aştı, ardından mısır ekili araziye devrildi. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yan yatan araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü ve otomobil içerisindeki yolcu, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

