Beyşehir'de motosiklet kazasında Prof. Dr. Mustafa Can hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte motosikletleriyle geziye çıkan Prof. Dr. Mustafa Can, Beyşehir'e bağlı Kurucuova Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken kullandığı motosikletin kayaya çarpması sonucu yola savruldu. Ağır yaralanan Can için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Mustafa Can, acil serviste doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Can'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Ankara'da defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı