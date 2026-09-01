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Beyşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Beyşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeyken devrilen motosikletten yola savrulan sürücü M.Ö. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeyken devrilen motosikletten yola savrulan sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, Hacıarmağan Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki motosiklet seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Motosikletten yola savrulan M.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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