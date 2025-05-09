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Beyşehir'de Kask Takmayan Motosiklet Sürücülerine Cezai Yaptırım

Beyşehir'de Kask Takmayan Motosiklet Sürücülerine Cezai Yaptırım
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet kullanırken kask takmayan sürücüler, yapılan trafik denetimlerinde cezalarla karşılaşıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet kullanırken kask takmadığı kameralardan tespit edilen sürücüler de cezai yaptırımlardan kurtulamıyor.

Beyşehir ilçe merkezinde havaların ısınması ile birlikte motosiklet kullanımının yoğunlaşması İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Motosiklet kullanımının yaygınlaştığı dönemde yaşanan trafik kazalarının önüne geçebilmek için çalışma başlatan Şehir İçi Trafik Bürosu Amirliğine bağlı ekipler mesaisini yoğunlaştırdı. Gün boyu farklı noktalarda yer alan ekipler, durdurduğu motosikletleri denetimden geçiriyor. Kurallara uymayan sürücüler ise cezadan kurtulamıyor. Söz konusu dönemde Türkiye genelinde motosikletlilere yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı trafik denetimleri Beyşehir'de de yürütülüyor.

Şehir içerisinde devriye gezen motosikletli ekiplerin de destek verdiği uygulama ve denetimlerde aşırı hız ve gürültü kirliliği yapan sürücülerin yanı sıra evrak eksiği bulunan, plakasız, ehliyetsiz ve kasksız motosikletlilere de cezaları kesiliyor. Kask takmayan sürücüler ilçedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından da tespit edilerek adreslerine kesilen ceza makbuzları gönderiliyor. Şehir içerisindeki trafik güvenliğinin sağlanması ve can ve mal güvenliğinin tesis edilmesi maksadıyla bundan sonra denetimlerin daha da sıkılaştırılacağı uyarısı yapılırken tüm sürücülerin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaması adına trafik kurallarına uyması istendi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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