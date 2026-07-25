Beyşehir’de festivaldeki bıçaklı kavgada tutuklama kararı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen Göl Festivali'nde konser programı sırasında yaşanan bıçaklı kavganın ardından polis ekipleri olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, festivalin ikinci günü gecesi festival alanında sahneye yakın bölümde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 16 yaşındaki A.Ş. ile 17 yaşındaki A.T. vücutlarının çeşitli bölgelerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile diğer güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karıştıkları iddia edilen 2 şüpheliyi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, işlemlerinin tamamlanması sonrasında Beyşehir Adliyesine sevk edildi. Şüpheli S.A. nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı