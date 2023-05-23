Beypiliç kamyonu ışıklarda otomobile çarptı: 4 yaralı

Bolu'da D-100 karayolunda Beypiliç'in kamyonu ışıklarda yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Rasim Erdini idaresindeki 14 KP 863 plakalı otomobil, trafik ışıklarında yavaşladı. Aynı istikamette seyreden Erkan Ay yönetimindeki Beypiliç firmasına ait 14 BK 096 plakalı kamyon duramayarak önündeki otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Şerife Erdini, Ayşe Nur Erdini, Erol Bal ve Esat Yılmaz yaralandı. Otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU