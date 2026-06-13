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Ankara'da yağmuru fırsat bilen bir vatandaş arabasını yıkadı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir oto elektrikçi, yağan yağmuru fırsat bilerek arabasını köpükle yıkadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir adam yağan yağmuru fırsat bilip arabasını köpükle yıkadı.

Olay, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bir oto sanayisinde meydana geldi. Oto sanayisinde elektrikçilik yapan Öner Çağlayan, öğle saatlerinde başlayan ve hala devam eden yağan yağmuru fırsat bilip arabasını köpükleyerek yıkadı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Bunun yanı sıra Beypazarı ilçesinde de dolu ve yağmur yağışının hala sürdüğü görüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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